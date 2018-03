Få 6 nr. af BO BEDRE + Kay Bojesen hest

Kay Bojesen hest

Værdi: 799,95 kr.

Kay Bojesen står bag en lang række designklassikere som f.eks. den elskede træfigur aben. Kay Bojesens ikoniske træfigurer appellerer både til børn og voksne, ikke mindst på grund af den høje kvalitet og det tidløse danske design. Her får du mulighed for at få hesten som Kay Bojesen skabte i begyndelse af 1930’erne. Hesten vil passe ind på ethvert børneværelse, men er også perfekt til at give et pust i indretningen i stuen eller på kontoret. Hesten er fremstillet i olieret valnøddetræ. Mål: H:14 cm.